Mourinho: “L’Italia ha un centrocampo super. L’Inghilterra un attacco fortissimo. Sarà una grande finale”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, opinionista di Euro 2020 per alkSPORT , ha parlato di Italia-Inghilterra, di questa finale importante.

Queste le sue parole in merito: “La forza dell’Italia è nel centrocampo. Quei tre giocatori, Verratti, Jorginho e Barella, sono i titolari ma penso anche a gente come Cristante e Locatelli che non hanno spazio nell’undici titolare possano essere fondamentali. Locatelli lo abbiamo visto nella fase a gironi, con la Svizzera fu strepitoso. I centrocampisti sono migliori degli attaccanti ed è lì che l’Italia ha sempre controllato le gare”.

Sull’Inghilterra: “Credo che l’Inghilterra abbia bisogno di una grande prova di Rice e Phillips, perché è lì che si deciderà la gara. Con la Spagna ho visto un’Italia in difficoltà a causa della mancanza di un centravanti ed è una partita che Southgate starà guardando e riguardando. La Spagna aveva un rombo con Olmo vertice alto e per l’Italia è stata dura. Immagino Kane a fare quel compito, restando lontano da Bonucci e Chiellini. Avere un punto di riferimento è proprio ciò che i due difensori azzurri vogliono e sono convinto che Kane sia migliore di tutti a fare quel lavoro di movimento, lontano dai difensori, per favorire poi inserimenti di Sterling, Mount o altri. L’Italia con la Spagna questo ha sofferto”.

Foto: Twitter Roma