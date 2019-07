Mourinho: “L’Inter quest’anno c’è, deve vincere”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho, ospite del box Ferrari a Silverstone, dove si disputerà il Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, ha parlato di Inter e del suo futuro. “L’Inter quest’anno c’è, deve vincere. Sono sicuro. Il calcio mi manca molto: l’adrenalina, il campo, il mio lavoro. In questo momento sto studiando il tedesco, ma solo perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese e italiano. Poi ovviamente non escludo nulla, neanche la Germania. L’Italia? E’ sempre un paese splendido. Mihajlovic è forte, è un lottatore”.

Foto Marca