Mourinho: “L’esultanza? Un misto di sollievo e frustrazione. A chi scuote la testa dico che…”

Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro lo Young Boys, José Mourinho ha parlato così in conferenza stampa: “Ho un messaggio per i miei amanti: ho giocato 14 volte in Champions League e mi sono qualificato tutte le volte agli ottavi di finale. Nei due anni in cui non sono stato in Champions, ho vinto l’Europa League. Ci sono squadre migliori di noi, con più qualità e più ambizione, ma ora può succedere di tutto. Voglio che nessuno dica che abbiamo giocato in modo difensivo. Abbiamo raggiunto la qualificazione, ma potevamo essere più tranquilli in panchina e vedere tanti gol. L’esultanza? Un misto di sollievo e frustrazione. La nostra partita non era da 0-0. Non ero arrabbiato con i giocatori, è stato frustrante non aver segnato prima. Ci sono stati momenti di grande calcio e occasioni, ci sono stati momenti di poca fiducia e pressione, ma abbiamo segnato. Chi scuote la testa? Vorrei far sedere in panchina come allenatori alcuni di loro. Ma forse penso sia meglio stare sempre in vacanza alle Barbados e andare in televisione”.

Foto: Marca