Mourinho: “Le assenze del Napoli? Non fatemi ridere, ne ho anche io ma non voglio piangere”

09/12/2025 | 15:56:25

Il tecnico del Benfica Josè Mourinho ha risposto così in conferenza stampa a chi ha sottolineato le assenze del Napoli in vista della partita di domani: “Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore”.

sito benfica