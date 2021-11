Mourinho: “Lavoro settimanale nella spazzatura dopo i casi Covid. Dobbiamo trovare delle soluzioni”

Dopo le positività di Cristante e Villar, José Mourinho ha parlato così in conferenza stampa: “Il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e che voi con le vostre fonti avete capito e seguito è un lavoro che va nella spazzatura. Quello che abbiamo provato e allenato ovviamente lo abbiamo perso nel momento in cui abbiamo perso un giocatore come Cristante. Con tanti problemi che abbiamo come tre terzini sinistri tutti fuori, è ovvio che dobbiamo trovare delle soluzioni. C’è chi poi deve giocare in una posizione che non è la sua. Dobbiamo trovare un puzzle che ci permette di fare una buona partita e di fare punti. È un momento di difficoltà per noi“.

Foto: Twitter Roma