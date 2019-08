Mourinho: “L’Atletico Madrid è allo stesso livello di Barcellona e Real. Joao Felix…”

Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico della federcalcio portoghese. L’ex allenatore dell’Inter si è soffermato sull’Atletico Madrid e sul neo acquisto Joao Felix. Queste le sue parole: “Il livello di investimenti dell’Atletico dà loro la responsabilità di giocare per vincere campionato o Champions League. Naturalmente, il Real e il Barcellona, per potere, potenziale economico, cultura e qualità devono essere sempre lì. L’Atletico, invece, negli ultimi anni ha vissuto un po’ dietro le quinte ma il livello di investimento raggiunto è incredibile. È tempo di dire ‘eccoci, siamo grandi, vogliamo esserlo e siamo qui per vincere. Joao Felix? Ora ha una sfida adatta alle dimensioni del suo talento e all’investimento che il club ha fatto con lui. Credo che non si possa sfuggire a questa responsabilità: non importa se hai 18, 20 o 25 anni, importa il talento e la responsabilità che hai. E questa è la responsabilità dei numeri”. E per numeri, non si possono intendere solo quelli usciti sui giornali in merito al suo trasferimento, quelli economici. Ora, i numeri dovrà farli in campo, con la sua maglia, quella numero 7 che per l’Atletico significa molto”.

Foto: Marca