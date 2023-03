Mourinho: “L’arbitro è l’autorità in campo, non può mancare di rispetto agli altri”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Roma, Josè Mourinho, ha così parlato dopo la sconfitta contro la Cremonese: “Non meritavamo di vincere. Per vincere devi entrare e uscire dalla partita nello stesso modo. Devi entrare bene e uscire bene. non mi è piaciuto il nostro atteggiamento e la leggerezza con cui abbiamo giocato il primo tempo. Mi è piaciuta la reazione e la voglia di vincere. La sconfitta è troppo pesante ma noi siamo stati insufficienti”.

Poi è tornato a parlare dell’episodio con l’arbitro Serra: “Ho cercato di spiegare i dettagli: voglio sapere se si può fare qualcosa anche dal punto di vista legale perché l’arbitro è un arbitro, è l’autorità dentro la partita e per essere autorità devi rispettare gli altri. Quando non ho rispettato l’autorità sono stato punito con multe ed esclusioni, ma quello che è successo oggi è la prima volta che mi accade, rimarrà per sempre nella mia carriera da allenatore”.

Foto: Twitter Roma