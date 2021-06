Mourinho: “La voglia di vincere è nel mio dna. Non devo alzare un altro trofeo per dimostrare il mio valore”

José Mourinho, neo allenatore della Roma, nel corso di un’ intervista rilasciata al Times si è soffermato sull’aspetto caratteriale di una sua squadra. “È facile quando i giocatori, la società e lo staff condividono i tuoi valori. Questo è importantissimo. Faccio un esempio: alcuni allenatori multano chi si presenta in ritardo, io no. Io non voglio punire. Voglio semplicemente che certe cose non avvengano. E se tutto l’ambiente condivide questa mia priorità allora non è necessario punire chi sgarra. Perché può capitare a chiunque di trovare traffico o di dormire mezz’ora in più. La voglia di vincere è nel mio dna. Io non ho mai conosciuto una persona che ha più voglia di vincere e più passione di me. Sono fatto così. Io non ho bisogno di vincere un altro trofeo per dimostrare il mio valore. Si va avanti per passione, per fame, per voglia”.

FOTO: Twitter United