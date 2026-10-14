Mourinho: “La squalifica di Vinicius? Perché due ore prima della partita?”

14/10/2026 | 20:45:47

Le parole di Mourinho a Movistar+: “Penso che la domanda andrebbe fatta al Comitato. Per quale motivo ha deciso di rendere pubblica la sanzione in questo momento? Se mi fai questa domanda è probabilmente perché pensi che possa avere un effetto su di lui. Dovreste chiedere al Comitato perché non lo hanno fatto questa mattina o domani mattina. Perché farlo due ore prima di una partita importante per il Real Madrid, che è una squadra spagnola? La mia intenzione è evitare che ci pressino troppo alti, per prudenza con i giocatori che abbiamo”.

foto sito real