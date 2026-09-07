Mourinho: “La sorpresa degli ultimi anni è che l’Inter non abbia vinto la Champions. Forse il calendario l’ha fatto un italiano”

07/09/2026 | 12:25:22

José Mourinho parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Sull’Inter: “Squadra di grande fisicità e maturità. L’unica sorpresa è che non ha vinto la Champions negli ultimi anni. Ho capito da subito che Chivu potesse diventare un allenatore”.

Su Mbappe e Lautaro: “Mbappe è Mbappe, Lautaro è Lautaro. Sono giocatori diversi. Anche se abbiamo tre squalificati, sarà 11 vs 11. Sarà dura schierare i centrocampisti per via delle assenze. Forse il calendario l’ha fatto un italiano”.

Sul ritorno a Madrid: “Sono sempre lo stesso”.

Foto: Sito Benfica