Mourinho: “La sorpresa degli ultimi anni è che l’Inter non abbia vinto la Champions. Forse il calendario l’ha fatto un italiano”
07/09/2026 | 12:25:22
José Mourinho parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter.
Sull’Inter: “Squadra di grande fisicità e maturità. L’unica sorpresa è che non ha vinto la Champions negli ultimi anni. Ho capito da subito che Chivu potesse diventare un allenatore”.
Su Mbappe e Lautaro: “Mbappe è Mbappe, Lautaro è Lautaro. Sono giocatori diversi. Anche se abbiamo tre squalificati, sarà 11 vs 11. Sarà dura schierare i centrocampisti per via delle assenze. Forse il calendario l’ha fatto un italiano”.
Sul ritorno a Madrid: “Sono sempre lo stesso”.
Foto: Sito Benfica