Mourinho: “La società ha fatto sforzi importanti sul mercato, sono contento”

Josè Mourinho, ha parlato così ai microfoni di SkySport alla vigilia del suo debutto ufficiale sulla panchina della Roma, impegnato in Conference League contro il Trabzonspor: “La priorità è solo la prossima partita, non conta la competizione. Non è possibile vincere ogni partita ma è possibile avere questo approccio. Domani non sembra un playoff di Conference League, non ci sono due squadre di Conference ma di Champions”.

Tornando al mercato, ci sono ancora mancanza nella rosa?

“Certo che sì, la società ha fatto un grande sforzo dal punto di vista economico ma ovviamente ci aspettavamo di spendere per altri ruoli e invece abbiamo dovuto investire sul terzino sinistro. La proprietà ha fatto sforzi importanti però e ne sono contento. E c’è il discorso del tempo: se non l’abbiamo fatto ora, lo faremo a gennaio, o l’anno prossimo”.