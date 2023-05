Mourinho: “La Roma è l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove si trova”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo il pareggio con il Monza, soffermandosi sulla rosa a sua disposizione: “Se hai a disposizione tantissimi calciatori puoi permetterti di fare rotazioni come l’Inter che cambia gli attaccanti o i quinti tutte le partite, noi non siamo questo. Ci sono altre squadre che sono uscite subito dalle competizioni europee, giocano una volta alla settimana in modo orribile, non siamo così. Altre squadre che non si sono qualificate per le competizioni europee, non siamo noi. Noi siamo l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove si trova: semifinale di Europa League, giocato due preliminari in più, e ci stiamo giocando il posto in Champions. Se vedi quante gare hanno giocato El Shaarawy o Smalling negli ultimi anni, non arrivano a questi numeri, è stanchezza che va oltre il limite. I ragazzi meritano che io sia con loro fino a fine stagione, sono orgoglioso di lavorare con loro”.

Foto: Twitter Roma