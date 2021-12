Mourinho: “La prestazione non mi è piaciuta. Abbiamo fatto rientrare lo Spezia in partita quando non era difficile chiuderla”

Sempre Mourinho ai microfoni di Sky ha commentato la vittoria contro lo Spezia: “Mi sono piaciuti i due gol su corner perché ieri ci siamo allenati su questo per 20/25 minuti. Mi piace il risultato ma non la partita, come abbiamo giocato. Eravamo in controllo e a partire dalla prima metà del primo tempo abbiamo perso tante palle facili, non c’è stata una buona circolazione. Non era difficile giocare contro di loro in quel momento. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, mi è piaciuto lo sforzo di Ibanez rimasto in campo nonostante fosse in difficoltà fisiche. Con Smalling fuori è cambiato tutto perché poi è mancato Cristante in mezzo, abbiamo chiuso con i terzini stanchi. Abbiamo fatto rientrare lo Spezia in partita, quando non era difficile chiuderla”.

FOTO: Twitter Roma