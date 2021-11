Mourinho: “La nostra meta è il quarto posto, non è l’anno giusto per sognare in grande”

Mourinho ai microfoni di DAZN ha anche parlato delle ambizioni stagionali della sua Roma: “Abbiamo problemi evidenti, quando si costruisce una squadra si parte con un’idea di gioco. Ma la rosa è squilibrata, non ci sono vere opzioni per ogni ruolo. Quando perdo un calciatore per infortunio o squalifica, devi diventare un allenatore capace di inventare. Oggi Karsdorp era in difficoltà fisica e ammonito: chi avrebbe dovuto giocare al suo posto? Ma non è una critica alla mia società, perché sa ciò che ha fatto e ciò che sta facendo. Voleva pulire e riorganizzare, dopo aver perso Spinazzola e Dzeko. Non è l’anno per sognare in grande, ma tocca a me alzare ambizione e motivazioni. La nostra meta è il quarto posto, ma per qualche motivo siamo scivolati al sesto-settimo posto”.

FOTO: Twitter Roma