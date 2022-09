Mourinho: “La mia voglia di vincere non andrà mai via. Totti sarà sempre un simbolo”

José Mourinho ha rilasciato un’intervista esclusiva alla “Gazzetta dello Sport” alla vigilia di Inter-Roma, inevitabilmente la sua partita (anche se non potrà andare in panchina perché squalificato). Questo uno stralcio significativo: “Non ho giocatori che vorrei sempre con me. Io sono affezionato a tutti quelli che ho avuto ai miei ordini, non soltanto ad alcuni”. Mourinho non ha allenato Totti ma ritiene che “Francesco è sempre stato e sempre sarà un simbolo della Roma qualsiasi cosa succeda e indipendentemente da quello che deciderà di fare nella sua vita. Roma e Milano sono i centri nevralgici dell’Italia. Milano è il motore dell’economia del Paese, mentre Roma è il centro del potere politico e, si può dire, il museo all’aria aperta della storia italiana. Mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di vivere in entrambe le città. La mia voglia di vincere non andrà mai via”. Foto: Instagram Mourinho