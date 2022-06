Mourinho: “La chiave del successo è non accontentarsi mai. Il rapporto umano con i calciatori è fondamentale”

José Mourinho, tecnico della Roma, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Forbes, in Portogallo, analizzando i segreti del successo, che non mancano.

Queste le parole del portoghese: “Le persone ti seguono solo se credono in te, faccio in modo che si fidino di me e non siano delusi. Non si può guardare i giocatori come fossero tutti uguali perché sono tutti diversi, bisogna conoscerli e conoscerli bene. L’empatia, abbastanza facile da dire ma difficile da fare. Bisogna creare empatia con gli individui, e qui torno alle mie parole precedenti”.

Il tecnico della Roma e la preparazione delle strategie: “Riducono l’imprevedibilità di tutto: non si può prevedere tutto ma preparandoci al meglio possiamo ridurre i rischi che ci sono nelle partite di calcio. Questo comporta anche prendere decisioni difficili: devi fidarti delle tue analisi ma a volte anche dei tuoi sentimenti e fidarci degli altri. Stress? Ho un buon rapporto con lo stress, non va bene non sentirlo ma neppure sentirlo troppo”.

Infine, sulla chiave del successo: “Non accontentarsi mai e volere sempre di più. Mai smettere! E non ha fare con l’età, è questione di personalità”.

Foto: Twitter Roma