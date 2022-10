Mourinho: “Irrati è un uomo serio ma non ha fatto una grande partita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, José Mourinho ha così risposto alla domanda sulla conduzione di gara dell’arbitro Irrati: “Non voglio parlare, penso che Irrati è un bravo arbitro equilibrato. Ci sono cose che non mi sono piaciute, ho parlato con lui e non voglio essere critico. Irrati è un uomo serio, non ha fatto una grande partita”.

Foto: Twitter Roma