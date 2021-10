Mourinho ironizza su Instagram l’espulsione contro il Napoli: il video

Uno dei momenti più salienti di Roma-Napoli, giocata domenica scorsa, è stata sicuramente l’espulsione di José Mourinho dopo la reazioni plateali alle decisioni arbitrali di Massa. L’allenatore giallorosso non seguirà dalla panchina la partita di domani contro il Cagliari a seguito della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo. Il portoghese ha voluto così ironizzare sull’accaduto pubblicando un video su Instagram che lo ritrae arrampicato a un muretto mentre si sbraccia per dare indicazioni ai suoi giocatori, a seguito della sua espulsione. “Quando non hai il biglietto ma vuoi disperatamente vedere una grande partita di calcio“, questa la simpatica didascalia postata dallo Special One.

