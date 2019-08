Mourinho ironico: “Per la Premier quattro squadre in corsa”. Ma la quarta…

L’ironia tagliente è sempre stata un tratto caratteristico di José Mourinho. Lo Special One ne ha dato un nuovo esempio quando chiamato in causa sulla corsa alla prossima Premier League da Sky Sports. In lotta per il titolo ci sarebbero infatti per il portoghese il Manchester City, il Liverpool, il Tottenham e una quarta squadra a sorpresa: “Quante squadre si contenderanno la vittoria? Quattro. Man City, Tottenham, Liverpool e poi la squadra B del Manchester City. Quando ieri ho visto la panchina del City, ho pensato che i giocatori non coinvolti potrebbero lottare per il titolo con una squadra B. Voglio dire la cosa è ovvia, tutti noi adoreremmo vedere United e Chelsea a quel livello. Nel calcio a volte possono accadere cose imprevedibili, ma penso che siamo tutti d’accordo: favorita è la squadra che ha vinto tutto in Inghilterra nella scorsa stagione, e con lei i campioni d’Europa“.

Foto: twitter Manchester United