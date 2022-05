Mourinho: “Io sono contento per Ancelotti e il Real, lui per me e la Roma. Vediamo se questi due giovani possono vincere qualcosa”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la finale di Conference League conquistata, mandando anche un messaggio ad Ancelotti e alla finale di Champions conquistata con il Real.

Queste le sue parole: “Ancelotti? Sì, ho mandato già un messaggio a Carlo nella prima intervista che ho fatto e anche ieri dopo la partita. Sono due in uno, è un club che sta nel mio cuore: io sono tifoso del Real in Spagna, il Real è il club più grande al mondo e io sono amico di Ancelotti. Sono contento per lui e so che lui è contento per il suo amico José e per la Roma, dove ha giocato e vinto. Lui ha la sua finale, io la mia: vediamo se questi due giovani allenatori possono vincere qualcosa”.

Foto: Twitter Roma