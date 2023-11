Mourinho: “Io e Sarri ci vogliamo bene, prima della partita abbiamo scherzato. È un pareggino”

José Mourinho ha commentato a DAZN il pareggio nel derby. “La Roma ha utilizzato giocatori con la migliore condizione, non ha giocato Renato e neanche Pellegrini, lo stesso Aour. Ci servivano i giocatori con cuore, i due quinti per strategia sapevo che sarebbe stato difficile utilizzarli 90 minuti, ma avevamo soluzioni per compensare questo modo di giocare. Dietro avevamo solo questi, quando l’arbitro con un criterio solo con noi di dare due gialli in 20-25 minuti ai due difensori centrali lì siamo andati in difficoltà. A Karsdorp ho detto di non saltare su Marusic, però i ragazzi hanno fatto una buona partita, con personalità e con tanta fame, abbiamo avuto qualche opportunità. Bove ha avuto due palle dentro l’area che poteva sfruttare meglio. Dybala ha fatto un gran lavoro per noi, ha dato sicurezza alla squadra con la classe che ha, la Roma ha bisogno di questo lavoro rispetto alla Lazio che ha tanta gente in panchina per fare cambi. Cosa ho detto Sarri? È ultra simpatico con me, ci siamo trovati prima della partita e abbiamo scherzato abbastanza sulle parole che abbiamo detto durante la settimana. Ci vogliamo bene. Dopo la partita ci siamo detti che nelle prossime due settimane nessuno di noi ride e nessuno piange, è un pareggino. Siamo a tre punti dal quarto posto, il nostro campionato è cominciato alla quarta giornata e c’è stata una performance disastrosa contro il Genoa. Poi abbiamo fatto il nostro percorso, senza Smalling, con i problemi di Pellegrini. Abbiamo la condizione per migliorare, speriamo di essere più felici con questi giocatori che hanno una storia clinica particolare. Renato Sanches ha fatto tre piccole partite da pochi minuti, vediamo se possiamo farlo migliorare perché ci può dare tanto. Sono molto esigente con me stesso, non sono mai soddisfatto”.

Foto: Instagram Mourinho