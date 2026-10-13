Mourinho: “Io e la Roma mai nemici, solo avversari per 90 minuti. Se vorranno omaggiarmi, sarei felice”

13/10/2026 | 18:32:02

Josè Mourinho a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Roma. Le parole del tecnico del Real Madrid.

“Sarebbe più bello venire da nemico perché durante i novanta minuti io lavoro per il Real Madrid. Ma fra di noi non esiste la cosa dei nemici, solo avversari Se vogliono salutarmi o abbracciarmi sono qui. Avrò l’opportunità magari di sentire l’amore della gente e cercherò di controllarmi se riuscirò. Non ci accomuna niente con Gasperini, però rispetto per lui per quello che ha fatto. Siamo preparati per i princìpi che la Roma ha messo in campo nelle prime partite, ma possono fare sempre qualcosa di diverso, sapendo che quelli con la maglia bianca non sono semplici da affrontare”.

Foto: Sito Real