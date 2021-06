Mourinho: “Inghilterra e Portogallo mi hanno tentato ma è troppo presto per allenare una Nazionale”

Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma, nel corso di un’intervista rilasciata al programma statunitense Late Show di James Corden, si è soffermato anche sull’ipotesi, un giorno, di allenare una Nazionale. “Potevo guidare l’Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un’offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi”.

FOTO: Twitter Tottenham