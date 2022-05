Mourinho in lacrime: “Io rimango qui a Roma, questa sera resterà nella storia”

Mourinho in lacrime si presenta ai microfoni di Sky. Il tecnico della Roma ha commentato l’ennesimo successo europeo di una carriera con pochi eguali: “Mi passano tante cose per la testa, questa è una notte magica. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio a Torino noi avevamo fatto quello che dovevamo fare, il nostro lavoro. Ma oggi era storia e noi l’abbiamo scritta. In campionato potevamo avere qualche in punto più, ma il nostro obiettivo l’abbiamo raggiunto. La Conference League è una competizione che abbiamo avuto la sensazione di poter vincere fin dall’inizio. Man mano è diventata più difficile, contro grandi squadre come il Feyenoord. È stata difficile, ma ce l’abbiamo fatta. Futuro? Sento qualche voce, ma io rimango qui a Roma. Ora vediamo cosa i nostri fantastici proprietari vogliono fare. Possiamo proseguire il nostro progetto fatto di gente sana e onesta. Questo rimarrà nella storia della Roma e della mia. Vincere con Porto, Manchester, Inter e gli altri club con cui l’ho fatto è speciale. Ora vado in vacanza”.

FOTO: Twitter Roma