Mourinho: “Il Tottenham non è da 7° posto. A fine stagione saremo dove ci compete”

José Mourinho suona la carica in casa Tottenham. Il tecnico degli Spurs, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Wolverhampton, ha parlato dell’attuale situazione di classifica: “Sappiamo qual è il nostro posto e sicuramente non è la seconda metà della classifica o il settimo posto. A fine stagione saremo dove ci compete. Il Wolverhampton è una squadra che ha lo stesso allenatore da tre anni e che ha dunque una sua identità. Sarà difficile per noi, ma anche per loro”, ha concluso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham