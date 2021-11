Mourinho: “Il Torino è una squadra che difende molto bene, servirà una grande qualità offensiva per fare gol”

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino: “E’ una squadra che difende molto bene, ha uno stile proprio. Non dico un modo unico perché ci sono altre squadre che lo fanno, ma sono un bello esempio di questo stile difensivo. Non concede tanto, sarà difficile. Servirà grande qualità offensiva per fare gol. In questo momento la situazione migliora rispetto le opzioni che abbiamo. Con il Covid di Cristante e Villar e la squalifica di Veretout, ora il problema si è trasferito a centrocampo. Mancano due titolari assoluti e Villar che è un’opzione di qualità. Abbiamo un’opzione per giocare a 4 o a 5. Senza terzini potevamo giocare solo a 5”.

FOTO: Twitter Roma