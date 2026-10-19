Mourinho: “Il rosso ad Arda Guler? Se dovesse esserci un episodio a nostro favore, non avrei problemi a dirlo”

19/10/2026 | 11:54:17

Il tecnico del Real Madrid, Jose Mourinho, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Il possibile rosso ad Arda Guler contro il Siviglia? Nessuno è stato in grado di mostrarmi cosa dicono sia successo; non ho una sola immagine. Ho chiesto immagini a tutti, compreso il mio staff, e non sono riuscito a trovare alcun filmato di ciò di cui parlano e che ha fatto arrabbiare Luis. Vi dico onestamente che se dovesse esserci un episodio a nostro favore, non avrei problemi a dirlo. Ma penso che accadrà molto più spesso il contrario, perché è la tendenza naturale. Se qualcuno mi manda entro sabato un’immagine chiara di qualcosa che non ho visto, e che anche Güler nega, sarò lì. Ma per ora, niente. Vi chiedo: qualcuno di voi ha visto un’immagine chiara? Non capisco l’ossessione per qualcosa che non è stato nemmeno visto”.

Foto: sito Real Madrid