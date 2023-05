José Mourinho in conferenza stampa non ha voluto parlare del futuro a una domanda fattagli, glissando sull’argomento.

Queste le sue parole: “Il futuro? No. Non voglio parlare di questo. C’è da giocare una partita che non è la finale. Il focus è sulla partita di domani. Non sto nemmeno pensando alla finale, nemmeno al mio futuro”.

Foto: twitter Roma