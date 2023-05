Mourinho: “Il futuro di Serra non mi dice niente, per me è indifferente”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così risposto alla domanda sull’arbitro Serra: “Per me il futuro di Serra non mi dice niente. Se smette di essere arbitro o diventa top per me è indifferente. Situazione con Serra è finita lì”.

