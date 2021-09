Mourinho: “Il derby? La mia squadra si è sentita grande e la Lazio piccola”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato così del derby perso domenica scorsa e del rinnovo di Pellegrini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk:

Il derby ha lasciato strascichi?

“No, il match è finito, non c’è più nulla da fare. La cosa da fare è vincere domani”.

Sarri è tornato sul rigore di Zaniolo.

“Non voglio parlarne. Voglio solo dire che in questa stagione abbiamo giocato sei partite all’Olimpico e quella in cui abbiamo dominato maggiormente è stata con la Lazio. È quella in cui la mia squadra si è sentita più grande e l’avversario più piccolo. Poi ovviamente conta il risultato e lo accettiamo nel modo più professionale possibile: pensando alla prossima gara”.

Pellegrini dovrà offrirle una cena dopo il rinnovo?

“Non penso al rinnovo, noi abbiamo parlato e ho avuto il 100% delle garanzie che tutti volevano il contratto. Ormai è questione di giorni, poco importa quando sarà”.