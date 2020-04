Mourinho: “II calcio che riparte è una luce in fondo al tunnel. Voglio vincere la mia quarta Premier”

“Mi manca il calcio”. Così José Mourinho, tecnico del Tottenham, intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk in vista della possibile ripartenza della Premier League: “Dobbiamo avere pazienza, è una lotta che combattiamo insieme. Se giocassimo le ultime 9 gare sarebbe bello per tutti, per il calcio e per la Premier. Non mi interessano date o anniversari: voglio vincere la mia quarta Premier League. Il calcio che riparte è una luce in fondo al tunnel”, le parole dello Special One.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham