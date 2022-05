Mourinho: “I nostri tifosi domani devono giocare la partita con noi”

Alla vigilia della sfida di ritorno in Conference League contro il Leicester, ha parlato in conferenza stampa Jose Mourinho il quale ha presentato il match con queste parole partendo da Mkhitaryan che domani non sarà della partita: ““Non abbiamo altri Mkhitaryan . Non possiamo fare un buon turnover come possono fare club top. L’obiettivo non cambia, vogliamo la finale. Non mi stanco mai di ripetere che domani saranno 14 partite in Conference, dalla Turchia all’Inghilterra senza mai fermarci co tutte le conseguenze e difficoltà”.

Per quanto riguarda invece la squadra di Rodgers, il tecnico portoghese ha elogiato il club inglese con queste parole: “Quello che stanno facendo è fantastico, vincere la Premier League è stato pazzesco, ma dopo il livello del club è salito, ha uno dei migliori centri di allenamento d’Europa. Congratulazioni a loro. Brandon non mi sorprende. La gente dimentica cosa ha fatto a Liverpool, con molto meno risorse del Liverpool attuale. Ci si dimentica anche di quello che ha fatto in Scozia, ma ha vinto poi la Coppa con il Leicester e anche il Community Shield. Molto molto bravo, spero che domani però vada bene per noi e non per loro”.

Sulla gara invece Mourinho invece rilascia queste parole: “Che gara mi aspetto? “Difficile dirlo. Quando vuoi una determinata partita poi non esce forti come vorrebbe. Vorrei giocarmela come nell’andata, dove Rui Patricio ha fatto solo una parata. Il pubblico può aiutare, ma i giocatori devono avere l’intelligenza per gestire la partita”.

FOTO: Mourinho-Twitter-Roma