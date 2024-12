Mourinho: “I media locali mi uccidono. Questa è una cultura che va contro la stabilità”

José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, ha criticato la stampa turca per le critiche ricevute nonostante i buoni risultati della sua squadra, attualmente seconda in classifica e reduce da cinque vittorie consecutive. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Gaziantep, il portoghese ha dichiarato: “I media locali mi uccidono comunque. Dammi un po’ di merito”.

Il Besiktas ha licenziato Van Bronckhorst sabato scorso, dopo che la sua squadra aveva ottenuto una sola vittoria in sei partite:

“Non provate a farmi quello che hanno fatto a Giovanni van Bronckhorst (al Besiktas). Non conosco nessun allenatore che in tre, quattro, cinque mesi possa fare miracoli, cambiare le cose. Per me lui [Van Bronckhorst ] stava facendo un ottimo lavoro”.

“I risultati ultimamente non sono stati dei migliori, ma avete questa cultura e questa è una cultura che va contro la stabilità”.

“I club e i giocatori per evolversi hanno bisogno anche di stabilità nei loro allenatori, nella filosofia dei loro allenatori. Quindi dammi un po’ di riposo, lasciami lavorare in pace, ma se non è in pace va bene, mi piace comunque”.

Sul calendario congestionato: “Questo calendario è per tutte le squadre che sono in Europa. Se giochi sempre con gli stessi giocatori, si esauriranno”.

“Bisogna avere fiducia nella squadra. Bisogna dare la possibilità a gente nuova di giocare. Ho una panchina meravigliosa, piena di opzioni. Con panchine così un allenatore è un allenatore felice; e un allenatore non ha paura di accumulare partite in calendario”.

Foto: twitter fenerbahce