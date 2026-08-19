Mourinho: “I dubbi di Rodri hanno fatto dubitare anche me. Mbappe è talmente forte che mi fa ridere in allenamento”

19/08/2026 | 10:03:06

José Mourinho ha rilasciato le prime parole esclusive da allenatore del Real Madrid a El Chiringuito. Nell’intervista, lo Special One ha toccato diversi temi: dall’obiettivo sfumato Rodri alla forza di Mbappe, passando per la scelta di ritornare a Madrid.

Su Rodri: “Non mi manca Rodri, abbiamo soluzioni, abbiamo qualità. Ho parlato con lui un paio di volte e il Real Madrid gli ha fatto un’offerta molto buona. Penso che ci sia un ottimo rapporto con il City. Senza negoziare con il City, il club ha avuto contatti con Rodri, gli hanno fatto un’offerta importante. Rodri ha avuto dei dubbi, ha dubitato… e i dubbi di Rodri hanno creato dubbi anche a me”.

Sulla scelta di ritornare: “Vengo con l’amore che il Real Madrid risveglia in me, con la responsabilità che il Real Madrid esige, con l’entusiasmo di un bambino che non ha mai vinto nulla… Vengo con tutto, assolutamente tutto”.

Sulla disastrosa scorsa stagione: “Non spetta a me giudicare o analizzare ciò che è stato fatto la scorsa stagione. Una stagione strana, una stagione complicata per tutti. Alla fine è sempre la stessa storia, Arbeloa e Xabi hanno pagato il prezzo. Vincere o perdere dipende da molti fattori”.

Su Mbappe: “Mbappé è incredibile. A volte mi fa ridere durante gli allenamenti, è un calciatore di livello stratosferico”.

Su Vinicius: “Vinicius è innamorato del Real Madrid. Ho solo detto: ‘Vini, dove vuoi andare? Sei stato in Brasile e Madrid, Madrid sai com’è quando parti e non ne vale la pena’. Penso che ciò che ha provato vedendo crescere il gruppo gli abbia dato una sensazione importante”.

Foto: Sito Real