Mourinho: “I cinque in tribuna? E’ un segnale. Quella partita rimane nella mia storia”

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha analizzato lo 0-0 di Napoli, parlando anche dei 5 calciatori spediti in tribuna dopo la sconfitta in Conference League.

Queste le sue parole: “Perché ho lasciato in tribuna cinque dei calciatori scesi in campo giovedì in Conference League? Sono cose di spogliatoio, messaggi di spogliatoio. Era un messaggio importante avere questa panchina piena di ragazzini. Quella partita rimane nella mia storia ed è difficile per me perdonare. Certamente. Non sono giocatori che hanno una croce davanti alla faccia ed è finita, assolutamente no”.

Foto: Instagram personale