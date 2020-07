Mourinho: “Ho visto la felicità nei miei ragazzi. Adesso puntiamo l’Europa League”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, dopo la vittoria in rimonta rifilata all’Arsenal nel derby londinese, ha commentato nel post gara: “Ho potuto toccare con mano la felicità dei ragazzi per aver portato a casa la vittoria, è qualcosa di molto speciale. Forse qualcuno ha dimenticato che abbiamo avuto meno tempo per prepararci a questa partita, ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che ho chiesto. Hanno giocato la partita come se fossero dei tifosi, adesso possiamo lottare per una posizione in Europa League e ne sono davvero orgoglioso. Adesso divertiamoci per due giorni ma poi sarà il momento di Newcastle, un campo dove non ho mai vinto”.

Foto: profilo twitter Tottenham