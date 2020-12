Mourinho: “Ho sempre allenato grandi attaccanti ma Kane e Son sono speciali”

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Tottenham-Anversa, gara conclusiva della fase a gironi di Europa League e decisiva per il primo posto nel girone. L’allenatore degli Spurs ha parlato dell’ingresso nella competizione dei club arrivati terzi nel gruppo di Champions: “Il Manchester United è ora tra le principali favorite per vincere l’Europa League. Le squadre che scendono dalla Champions sono forti e di solito sono di un livello superiore. Noi non dovremo aver paura di nessuna squadra nella prossima fase, ma arrivarci da primi sarebbe un vantaggio“. L’ex tecnico di Inter e Real Madrid ha poi elogiato la sua coppia gol Kane-Son, che sta vivendo un gran momento di forma: “Ho sempre avuto grandi attaccanti, in tutti i club che ho allenato. Molti erano delle macchine da gol, altri anche qualcosa in più di questo. Son e Kane fanno parte di questa seconda categoria: sono speciali per il lavoro che fanno per la squadra“.

Foto: Twitter Tottenham