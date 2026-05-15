Mourinho: “Ho ricevuto un’offerta di rinnovo dal Benfica. Il Real Madrid? Non ho avuto alcun contatto con loro”

15/05/2026 | 13:30:44

Il tecnico del Benfica, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Estoril. Queste le sue parole:

“Sì, mercoledì ho ricevuto un’offerta di rinnovo dal Benfica, un’offerta che è stata presentata al mio agente, un’offerta che non volevo vedere, conoscere o analizzare, e lo farò solo a partire da domenica. Il Real? Non ho avuto alcun contatto con il Real Madrid. Né con il presidente, né con alcuna persona importante all’interno dell’organizzazione, e io direi loro esattamente la stessa cosa. Domenica inizierò a pensarci”.

Foto: sito Benfica