Mourinho: “Ho imparato da bambino che quando dai il massimo, non sei obbligato a dare di più. I tifosi non fischino Zaniolo”. E su Pellegrini…

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Ho imparato da bambino che quando dai il massimo, non sei obbligato a dare di più. I giocatori che danno il massimo hanno sempre il mio affetto, per questo mi sono dispiaciuti i fischi a Zaniolo. La mia storia è piccola, magari la gente mi sente, per favore non fischiate i miei giocatori che danno tutto quello che hanno.”

Su Pellegrini: “Il problema lo vediamo domani, volevo far recuperare tutti e due. Alberto (Gilardino) mi ha regalato una partita difficile, con il problema di Lorenzo volevo cercare di non andare in extra-time. Oggi è stata una partita di squadra, poi Paulo è un’altra cosa, è un profumo diverso.”

I fatti dell’autostrada…“Io sono un allenatore, alleno, e secondo qualcuno alleno male. Questo è il mio: alleno.”

Pinto ha detto che per la zona Champions c’è tutto. E’ d’accordo? “Il direttore è il direttore. Non penso di dover commentare le sue parole: se sono d’accordo o no non lo devo commentare pubblicamente.”

