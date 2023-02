Mourinho: “Ho detto ai ragazzi di entrare in campo con uno zaino di frustrazione e tristezza”

José Mourinho ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Oggi prima della partita ho detto ai ragazzi di entrare in campo con uno zaino pieno della frustrazione e della tristezza dell’ultima sconfitta ma non possiamo pensare di avere un aiuto di qualcuno. Siamo solo noi. Noi diamo sempre il massimo”.

Sulla partita: “Prima di tutto abbiamo giocato con una squadra che in teoria è in questo momento è la più forte. Però si sono visti 30 minuti con un grande gioco perfettamente definito. Però dopo l’intensità si è abbassata e abbiamo giocato in un modo diverso. Si è abbassata perchè questa è la nostra natura. Dybala con qualche difficoltà, Pellegrini ha fatto uno sforzo. Sono contento che giochiamo con i nostri limiti. Facciamo quello che possiamo fare e oggi abbiamo fatto tre punti contro una squadra difficile. Anche a Zanetti dopo la partita ho detto che è un’ottima squadra che la considero un’ottima vittoria per noi perchè abbiamo giocato contro una squadra difficile”.

Su Abraham: “Ha avuto un piccolo periodo in questa stagione dove mi ha creato dei dubbi. Non per la sua qualità ma per un momento difficile. Ora anche se non fa gol, il suo contributo è importante. Nel primo tempo, al di là del gol, ha trovato interazioni con Dybala e Pellegrini”.

Foto: twitter Roma