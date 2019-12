Mourinho: “Ho bisogno di tempo, non di nuovi giocatori. Se qualcuno partirà sarà sostituito”

L’allenatore del Tottenham, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK pochi minuti prima del match di Premier League contro il Brighton: “Mi piace la mia squadra, i calciatori sono ottimi sia come giocatori che come persone. Il mio obiettivo è dare loro tutto il possibile per farli crescere. Sono arrivato solo 5 settimane fa, non mi sembra corretto per i miei calciatori parlare di mercato. Ho bisogno di tempo per lavorare con calma. Con il Chelsea abbiamo perso per i troppi errori commessi, ma non c’è stato tempo per analizzarli. Oggi si rigioca, preferirei avere più tempo che nuovi giocatori. Ovviamente, se qualcuno partirà poi andrà sostituito, ma questo la società lo sa già“.

Foto: Twitter Tottenham