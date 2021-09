Mourinho: “Ho bisogno di rivedere i video per capire meglio cosa è successo”

José Mourinho ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko contro l’Hellas Verona: “Il modo di pensare di Tudor è simile a quello dell’Hellas Verona. Non abbiamo giocato molto bene, senza riuscire ad adattarci al loro modo di stare in campo. Troppi duelli individuali persi. Ho bisogno dei video e di qualche ora per capire meglio cosa è successo”.

Foto: Instagram personale Mourinho