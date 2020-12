Mourinho: “Harry Kane può tornare nel fine settimana. La partita importante è domani, non l’Arsenal”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato alla vigilia della gara di Europa League. Queste alcune delle sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Passaggio del turno? Il nostro pensiero è sempre quello di vincere la partita, proprio come facciamo in Premier. Se alla fine avremo un pareggio allora sì, andrà bene e ci siamo qualificati prima dell’ultima partita, ma non giocheremo per il punto e per qualificarci, giocheremo per vincere come facciamo in ogni partita. Arsenal? No, non ci penso. La partita importante è domani. Non indeboliamo la squadra perché la partita di Premier League è più importante della precedente. Abbiamo avuto il Chelsea la scorsa settimana e prima del Chelsea avevamo il Ludogorets e non stavamo pensando al Chelsea. Adoro la FA Cup, non vedo l’ora di giocarla. Onestamente. In Europa League, in questo momento siamo in corsa, siamo uno dei cavalli più importanti in gara. Dobbiamo ammetterlo. Infortuni? Lamela è un infortunio che arriva già da tre settimane, un mese o qualcosa del genere, non credo che abbia una possibilità per il fine settimana. Harry, Vinicius e Sergio hanno la possibilità di tornare per il fine settimana. Ma non vi diro l’entità degli infortuni. Dele? Non ho nessun problema con nessuno, sono davvero felice di non avere problemi personali con nessuno dei miei giocatori. Ma ovviamente i giocatori sono più felici quando giocano.”

Foto: twitter uff Tottenham