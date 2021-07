Mourinho: “Habemus squadra, ottimo allenamento contro il Porto”

José Mourinho, allenatore della Roma, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato l’amichevole di ieri pareggiata 1-1 contro il Porto. Ecco il messaggio dello Special One: “Grazie FC Porto per l’ottimo allenamento. Giocare contro una squadra che inizia il campionato l’8 agosto è stato fantastico per una squadra che inizia il 22. Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

FOTO: Twitter Roma