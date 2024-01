José Mourinho ha lasciato Trigoria pochi minuti fa. Dopo la decisione della proprietà di sollevarlo dall’incarico, il tecnico portoghese ha salutato la squadra, la sconfitta in casa del Milan (da squalificato in tribuna) è stata la sua ultima recita sulla panchina giallorossa. Nelle prossime ore la firma di Daniele De Rossi, l’unica soluzione possibile in questa fase della stagione.

Foto: Twitter AS Roma