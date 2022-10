Mourinho guarda la gara da un pullman ed esulta: “Grandi ragazzi”

Josè Mourinho non ha potuto seguire dalla panchina, causa espulsione, la sfida contro l‘Inter, seguendo la sua squadra direttamente da un pullman super attrezzato. Sul suo profilo Instagram ha postato alcune storie in cui mostra la sua particolare ‘location’ dove ha guardato, insieme a due suoi collaboratori, la partita accompagnate da una serie di commenti nel corso di alcune azioni: “Grandi ragazzi, grandi palle” e a seguire l’esultanza per la vittoria raggiunta, con un abbraccio con i suoi collaboratori.

Foto: Instagram personale