Mourinho: “Grealish? Non è per la Roma”

Il nuovo allenatore della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Talk Sport e si è soffermato su Jack Grealish dell’Aston Villa, il quale avrebbe dichiarato che tra i suoi sogni c’è quello di essere allenato dal tecnico portoghese. Lo ‘Special One’ ha risposto indirettamente al giocatore con queste parole: “Penso che Grealish sappia dove vuole andare, penso che conosca il tipo di club che lo può comprare. Anche il mio amico Christian Purslow conosce il valore del giocatore, e ovviamente non è per la Roma. Se fosse per il calcio italiano sarebbe un club diverso, non per noi”.

Foto: Twitter personale