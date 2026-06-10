Mourinho: “Grazie Benfica, abbiamo creato un legame”

10/06/2026 | 11:29:30

Con un messaggio sulla sua pagina Instagram, Mourinho ha salutato così il Benfica: “Ringrazio il Presidente Rui Costa per l’opportunità che mi è stata data di lavorare per lo Sport Lisboa e Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio. Esprimo inoltre la mia gratitudine a tutti i professionisti del Benfica Campus, la cui professionalità, dedizione e competenza sono state esemplari. Ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, porgo i miei più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri per il vostro successo personale e professionale. Porto con me la convinzione che, più che un semplice momento, abbiamo creato un legame duraturo: un mio giocatore un giorno, un mio giocatore per sempre”.

Foto: Sito Benfica