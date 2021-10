Mourinho: “Gli insulti? Magari mi trovano per strada e vogliono una foto”

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sconfitta in trasferta contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione della Roma

“Abbiamo fatto una grande partita e un gran lavoro prima della gara, staff medico compreso. Unica cos negativa è il risultato, abbiamo perso e questo è il pragmatismo dei numeri. Sono in un progetto diverso ed è molto importante capire il percorso della squadra, tattico e mentale. Oggi grande Roma e risultato che non meritavamo”.

Sull’operato dell’arbitro Orsato

“Sull’arbitro non voglio giudicare, mi voglio concentrare sulla squadra. Il quarto arbitro mi ha detto che sul rigore non c’è vantaggio. Una sorpresa sono stati anche i tre minuti di recupero”.

Sugli insulti ricevuti allo Stadium

“Magari mi trovano per strada e vogliono una foto. Dentro lo stadio non è un problema”.

Sulle poche sostituzioni di stasera

“È difficile cambiare quando una squadra gioca bene, abbiamo giocato secondo le nostre potenzialità ed è difficile giocare con loro con un blocco così basso dietro. Oggi abbiamo giocato con questa linea di quattro dove Karsdorp è stato in dubbio fino all’ultimo e in panchina avevamo solo Reynolds, Kumbulla e Calafiori”.

Foto: Twitter Roma