Mourinho giustifica Dier: “Se insultano la famiglia, l’avrebbe fatto chiunque”

Tottenham fuori dalla FA Cup e soprattutto l’episodio di Eric Erlic a rovinare ulteriormente la serata. L’allenatore degli Spurs ha provato a difendere il suo giocatore: “Credo che Eric Dier abbia fatto qualcosa di poco professionale – ha dichiatato Josè Mourinho – ma in queste circostanze lo avrebbe fatto chiunque, quando qualcuno ti insulta e la tua famiglia è lì e viene tirata in ballo. Siamo dei professionisti e dobbiamo stare attenti, ma sono con lui e capisco il comportamento. Se il club dovesse prendere dei provvedimenti con il giocatore non sarei d’accordo”.

Foto: website Tottenham